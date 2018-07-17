Guarani - Figueirense maç önü

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Guarani, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Figueirense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:30. 23 puanlı Guarani 7. sırada bulunuyor, Figueirense 22 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Figueirense, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 466 kodlu maçı oynayanlar; Guarani galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Figueirense galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Guarani son hafta oynanan Internacional maçında 2-0 yenildi.

Figueirense ise Paysandu maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Guarani, 11 gol attı ve 6 gol yedi.

Figueirense ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Figueirense, 13 gol atarken 8 gol yedi.