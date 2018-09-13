Guarani - Juventude düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Guarani, 14 Eylül 2018 Cuma günü Juventude takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Guarani 38 puanla 7. sırada, Juventude 28 puanla 18. sırada bulunuyor. Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Juventude, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 526 kodlu maçı oynayanlar; Guarani galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 2.90, Juventude galibiyet oranı 4.30. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Guarani son haftadaki Luverdense müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Juventude, Santa Cruz karşılaşmaında 5-2 yenildi.

Guarani, evinde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 15 gol yedi.

Juventude, dış sahada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Juventude 12 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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