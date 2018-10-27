Guarani - Oeste sahaya çıkıyor

Brezilya Serie B maçında Guarani ile Oeste, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:30. Guarani 45 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Oeste 42 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Guarani, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Oeste son 1 mücadelede 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 396 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guarani kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 2.90, Oeste sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Guarani önceki hafta Oeste mücadelesinde 4-0 kazandı.

Oeste ise Guarani karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Guarani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Guarani, kendi sahasında 22 gol attı, 17 gol yedi.

Oeste, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oeste 17 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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