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        Haberler Spor Futbol İngiltere Guardiola'dan Haaland itirafı! - Futbol Haberleri

        Guardiola'dan Haaland itirafı!

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Norveçli forvet Erling Haaland hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 00:02 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:02
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        Guardiola'dan Haaland itirafı!
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        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Erling Haaland'ın performansıyla ilgili konuştu.

        Manchester City'nin oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 gol atabilen ve son 3 maçta istatistiklerde sıfır çeken Norveçli golcü için Guardiola, "Bu takımla ilgili, sadece bir oyuncuyla ilgili değil. Erling üretken olduğu dönemde de bunu sağlayan tüm takımdı. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve öyle olmaya devam edecek. Onu daha iyi kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Manchester City'de bu sezon 24 maçta süre bulan Haaland, 18 gol attı ve 1 asist yaptı.

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