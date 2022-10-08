Şehirdeki 'korkunç yemeklerden' bıktığını söyleyen Sara, "Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri iyi değil. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var. Her şey donmuş. Belki Londra’da olabilir ama Manchester’da hiçbir şey yok" dedi.