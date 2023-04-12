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Şampiyonlar Ligi için Guardiola'nın son şansı mı?

En son Barcelona ile 10/11 sezonunda Devler Ligi'ni kazanan Guardiola, tam 12 senedir kupayı tekrar kazanamadı. 7 senedir Manchester City ile yoluna devam eden Guardiola bu sene kulübün asıl hedefine ulaşabilecek mi? İşte tecrübeli hocanın Devler Ligi'ndeki vedaları...

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  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    Dün gece eski takımı Bayern Münihi çeyrek finalin ilk turunda kendi evinde 3-0 yenen Pep, bu sene beklenen başarıya ulaşabilmeyi umuyor.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    15 yıllık Teknik direktörlük kariyerinde tam 32 kupa kazanan Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde kupa hasretini tam 12 seneye çıkardı.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    Teknik direktörlük kariyerine Barcelona'da başlayan Guardiola, 3 İspanya Süper Kupası, 3 İspanya Lig Şampiyonluğu, 2 İspanya Kral Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupası, 2 kez de FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile dünya futboluna damga vurmuştu. 
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kazanan tarihin en genç teknik direktörü ünvanına sahip Pep Guardiola, başarılı geçen Barcelona serüvenin ardından Bayern Münih ve Manchester City gibi Avrupa devlerini çalıştırsa da kulüplerinin hedefi olan Şampiyonlar Ligi hedefine bir türlü ulaşamadı.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    Bu senede Manchester City ile kupayı kazanamazsa İspanyol teknik adamın istifa edeceği düşünülüyor.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    İşte 52 yaşındaki tecrübeli antrenörün, Şampiyonlar Ligi'ne vedaları...
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    2011/12 - BARCELONA - YARI FİNAL

    Chelsea, Barcelona'nın ve Pep Guardiola'nın Avrupa macerasını bitiren takım oldu. İlk maçta Didier Drogba ve ikinci maçta Fernando Torres, Barcelona'nın ve Pep'in 3. kupa hayallerini yıkmıştı.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    2013/14 - BAYERN MÜNİH - YARI FİNAL

    Pep Guardiola, Bayern Münih ile çalışmaya başladı. Yarı finale yükselen Bayern'in başında ki Pep, bu turda Real Madrid tarafından hezimete uğradı. İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanşta Almanya'da 4-0 ile turu atladı.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    2014/15 - BAYERN MÜNİH - YARI FİNAL

    Robert Lewandowski ve Xabi Alonso gibi iki büyük yıldızı transfer eden Bayern Münih için artık tek hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu ama yine olmadı. Yarı finalde Pep eski takımı Barcelona'ya karşı toplamda 5-3'lük skorla turnuvaya veda etti.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    2015/16 - BAYERN MÜNİH - YARI FİNAL

    Bundesliga şampiyonu olan Alman ekibi, yarı finalde yeniden bir İspanyol ekibiyle karşı karşıya. Bu kezAtletico Madrid ile karşılaşan Pep, deplasmanda Atletico'ya 1-0 yenildikten sonra iç sahada 2-1'lik galibiyet elde eden Pep, yine deplasman golü kuralına takıldı.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    2016/17 - MANCHESTER CİTY - SON 16 TURU

    Manchester City ile yeniden yapılanmaya giden Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ne bu sefer beklenenden çok erken veda etti. Son 16 turunda Monaco, İngiltere'de 5-3 kazanarak Pep'i hüsrana uğrattı. Pep'in deplasmanda kazandığı 3-1'lik galibiyet ise deplasman golü kuralı nedeniyle City için yeterli olmadı.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    2017/18 - MANCHESTER CİTY - ÇEYREK FİNAL

    Manchester City, bir önceki sezonda oynadığı son 16 turundan sonra bu sefer bir kademe daha atlayıp çeyrek finale ulaştı fakat Liverpool engelini aşamadı. Çeyrek finale kadar gelen Manchester City, bu turda Liverpool'a 3-0 ve 2-1 yenilerek Devler ligine yine veda etti.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    2018/19 - MANCHESTER CİTY - ÇEYREK FİNAL

    Manchester City, tekrar çeyrek finalde, tekrar bir İngiliz rakip ile karşı karşıya ve tekrar veda. Tottenham'a Londra'da 1-0 yenildikten sonra evinde 4-3 kazandı ama bu yarı finale yükselmek için yeterli değildi.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    2019/20 - MANCHESTER CİTY - ÇEYREK FİNAL

    Pandemi nedeniyle ara verilen sezonda Manchester City, Lizbon'daki tek maçlı sisteme çeyrek finalist olarak gitti. Real Madrid'i son 16 turunda eleyerek Lizbon'a giden Manchester City eşleşme de favoriydi ama Lyon, Pep'e sürpriz yaptı.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    2020/21 - MANCHESTER CİTY - FİNAL

    Pep, Manchester City tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyordu. İki takımın Portekiz'de karşı karşıya geldiği final'de 42. Dakikada Chelsea, Kai Havertz'in attığı tek golle kupanın sahibi oldu. Bu yenilgi Pep'in hayallerini 1 yıl daha ertelemek demekti...
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

    2021/22 - MANCHESTER CİTY - YARI FİNAL

    Guardiola'nın ikinci kez finale ulaşmasına dakikalar kalmıştı, bu sefer de Real Madrid'e karşı olağanüstü bir yenilginin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

     

    Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında Manchester City'yi ağırladı. Son dakikalarda bulduğu gollerle maçı uzatan Real Madrid, uzatma dakikalarında Benzema'nın golüyle finale çıktı.
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?
  • Guardiola için Şampiyonlar Ligi son şans mı?

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