2014/15 - BAYERN MÜNİH - YARI FİNAL

Robert Lewandowski ve Xabi Alonso gibi iki büyük yıldızı transfer eden Bayern Münih için artık tek hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu ama yine olmadı. Yarı finalde Pep eski takımı Barcelona'ya karşı toplamda 5-3'lük skorla turnuvaya veda etti.