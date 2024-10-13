Guardiola Manchester City'den ayrılıyor mu?

Manchester City'de Pep Guardiola'nın sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor. İngiliz devi, Katalan çalıştırıcı ile henüz sözleşme imzalamadı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçlarda taraftarlar Guardiola'nın kalması için pankartlar açsa da tecrübeli çalıştırıcı ayrılık için açık kapı bıraktı.

Pep Guardiola'nın Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Manchester City'ye imza atmasını sağlayan Futbol direktörü Txiki Begiristain ile yollar ayrıldı. City yönetimi, Begiristain'ın yerine Sporting'in futbol direktörü Hugo Viana ile anlaşmaya vardı. Guardiola 2021 yılında verdiği röportajda, Begiristain nedeniyle City ile 2 kez sözleşme uzattığını söylemişti.