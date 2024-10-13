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        Haberler Spor Futbol İngiltere Guardiola Manchester City'den ayrılıyor mu? - Futbol Haberleri

        Guardiola Manchester City'den ayrılıyor mu?

        Manchester City'de sözleşmesi sezon ssonu bitecek olan teknik direktör Pep Guardiola ile yolların ayrılabileceği iddia edildi. İspanyol teknik adamla şu ana kadar yeni sözleşme imzalamayan Premier Lig devinin, şimdiden alternatifleri hazırladığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 12:17 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:17
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        Guardiola ayrılıyor mu?
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        Manchester City'de Pep Guardiola'nın sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor. İngiliz devi, Katalan çalıştırıcı ile henüz sözleşme imzalamadı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçlarda taraftarlar Guardiola'nın kalması için pankartlar açsa da tecrübeli çalıştırıcı ayrılık için açık kapı bıraktı.

        Pep Guardiola'nın Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Manchester City'ye imza atmasını sağlayan Futbol direktörü Txiki Begiristain ile yollar ayrıldı. City yönetimi, Begiristain'ın yerine Sporting'in futbol direktörü Hugo Viana ile anlaşmaya vardı. Guardiola 2021 yılında verdiği röportajda, Begiristain nedeniyle City ile 2 kez sözleşme uzattığını söylemişti.

        The Telegraph'ın haberine göre Guardiola'nın ayrılma ihtimaline karşılık Manchester City yönetimi yeni menajer olarak Xabi Alonso'yu hedefine aldı. Alonso'nun yanı sıra Sporting'den getirilen Viana'nın etkisiyle Ruben Amorim de menajer listesine alındı.

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