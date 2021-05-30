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Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi hasreti sürüyor!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi hasreti devam etti

Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi hasreti sürüyor!

Manchester City, tarihinde ilk kez çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'ye 1-0 mağlup olurken teknik direktör Pep Guardiola'nın da hasreti devam etti.

Barcelona'da 2009 ve 2011 yıllarında iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Guardiola, sonrasında ise kupaya bir daha ulaşamadı.

"DUYGULARIM ÇOK YOĞUN!"

Pep, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk 11 için yapabileceğim en iyi tercihleri yaptığımı düşünüyorum. Bu oyuncular PSG ve Dortmund'a karşı iyi oynadılar. Rakibimiz sıra dışı bir oyun sergiledi. İkinci yarıda daha fazla topa sahip olduk, atak yaptık. Neredeyse Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyorduk ama olmadı. Chelsea için kolay bir zafer olmadı. Kenardan orta yapmaya çalıştık. Çok denemesek de yaptığımızda başarılı olamadık. Çok enteresan bir sezon geçirdik. Birçoğumuz için hayal kırıklığıydı. Şu anda duygularım o kadar yoğun ki aklımı kullanarak gelecek sezon hakkında öngörüde bulunamayacağım."

İLK KEZ ÇIKAN KAYBEDİYOR!

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez finale çıkan son 8 takım da kupayı müzesine götüremedi.

2000 yılında ilk kez finale yükselen Valencia'dan başlayarak 2002'de Leverkusen, 2004'te Monaco, 2006'da Arsenal, 2008'de Chelsea, 2019'da Tottenham, 2020'de PSG Şampiyonlar Ligi finalinde gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

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