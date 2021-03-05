Gübrede destek yüzde 100 artırıldı

Reuters

Tarımsal üretimi desteklemek amacıyla uygulamaya konulan 2020 yılı tarımsal destekleme kararında dekar başına verilecek gübre desteği yüzde 100 artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, dekar başına ödenen mazot desteğinde herhangi bir değişiklik yapılmazken, dekar başına gübre desteği; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 8 TL'den 16 TL'ye, çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay,

fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünler için 4 TL'den 8 TL'ye çıkarıldı.

Kararla ayrıca, katı organik-organomineral gübre desteği de dekar başına 10 TL'den 20 TL'ye yükseltildi.