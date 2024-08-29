Güce Belediyesi: Foseptik atığı değil yağmur suyu

Güce Belediyesinden, doğaya foseptik atığı boşaltıldığı iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce il genelinde yaşanan kuvvetli yağışın en fazla Güce'ye düştüğü belirtildi.

Bu nedenle ev ve iş yerlerinin bodrum kat ve depolarında yer yer su baskınları meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine Fen İşleri Müdürlüğümüzce bodrum kat ve depolardan su çekilerek temizlenmiştir. Görüntülerde foseptik atığı diye servis edilen yağmur suyudur. Görüntü yeni olmayıp geçtiğimiz hafta yaşanmıştır. Görüntüyü çeken vatandaş kanalizasyon atığı zannederek belediyemize şikayette bulunmuş, bahsi geçen suyun yağmur suyu olduğu kendisine de ayrıca bildirilmiştir."