        Güçlerini birleştirdiler

        Güçlerini birleştirdiler

        DEPO Film ile global prodüksiyon şirketi TwentyfourSeven stratejik bir ortaklık kurdu

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 24.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 24.11.2025 - 10:50
        Güçlerini birleştirdiler
        Global prodüksiyon şirketi TwentyfourSeven, uluslararası ağını genişletme stratejisi kapsamında Türkiye’ye giriş yaparak sektörün deneyimli yapılarından DEPOFilm ile stratejik bir ortaklık kurdu. Bu adım, Türkiye’nin uluslararası reklam prodüksiyonundaki yükselen konumunu güçlendiren önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

        Bu iş birliği, DEPO Film’in çok yönlü reklam prodüksiyonu yapısını TwentyfourSeven’ın küresel deneyimiyle bir araya getirerek Türkiye’yi iki yönlü reklam prodüksiyonu akışının yeni merkezi haline getiriyor. Böylece Türkiye, hem yurtdışına daha fazla iş ihraç eden hem de global markaların büyük ölçekli prodüksiyonlarının yapımında yer alan bir ülke konumuna ilerliyor.

        Türk dizilerinin dünya çapında yarattığı etki ve başarı, şimdi reklam prodüksiyonunda da benzer bir ivme yaratıyor. TwentyfourSeven’ın uluslararası ağı ile DEPO Film’in üretim gücünün birleşmesi, Türkiye’nin bu alandaki stratejik rolünü daha da ileri taşıyacak bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

        DEPOFilm kurucusu Ender Sevim: Türkiye’de muazzam bir yetenek ve zanaat havuzu var ama bu potansiyel bugüne kadar küresel ekosistemle tam anlamıyla bağlanamamıştı. İşte bu ortaklık bunu değiştiriyor. Artık hem uluslararası hem de yerel markalar, Türkiye’de uluslararası standartlarda hız, kalite ve tutarlılık sunan birleşik bir prodüksiyon modeline erişebiliyor.

        TwentyfourSeven CEO’su Ivo va Vollenhoven: Türkiye uzun zamandır radarımızda olan bir pazar. Olağanüstü yetenek, güçlü zanaat ve uluslararası arenada henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş büyük bir potansiyel barındırıyor. DEPOfilm ile yaptığımız ortaklık sayesinde bu potansiyeli küresel ağımıza bağlıyoruz ve markalara sınır ötesi güvenilir hız, tutarlılık ve kalite sunabiliyoruz.

