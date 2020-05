Güçlerini kooperatifte birleştiren kadınlar üretim çeşitliliğini artırıyor - MALATYA

AA

İlçede geçen yıl Yazıhan Belediyesinin desteğiyle kadınlar tarafından kurulan ve halı üretimiyle faaliyetine başlayan Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifi, yeni iş alanları oluşturmak için tarımsal faaliyete başladı.Kooperatif üyesi kadınlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yüzde 100 hibe desteğiyle aldıkları domates ve biber fidelerini modern sulama yöntemlerinin kullanıldığı tarlaya ekti.Temmuz ayındaki hasadın ardından salça ve kurutmalık ürün elde etmeyi planlayan kadınlar, hem aile ekonomilerine katkıda bulunmayı hem de ilçedeki diğer kadınlara örnek olarak, onları da üretime dahil etmeyi hedefliyor.Malatya Vali Yardımcısı ve Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifinin geçen yıl kurulduğunu hatırlattı.Kooperatifin amacının ilçedeki ev kadınlarının üretim yaparak, ekonomik kazanç elde etmesini sağlamak olduğunu anlatan Büyüknalçacı, kadınların halı dokumayla üretime başladığını söyledi.Kadınların geçen yıl dokunan halıları Ankara'da düzenlenen fuarda pazarlama imkanı bulduğunu dile getiren Büyüknalçacı, şöyle konuştu:"Kadınlar bu fuarda geleceklerini, neler yapabileceklerini gördüler. Daha sonra kadın kooperatifi üyeleri salçalık ve kurutmalık domates ile biber fidesi ekimine başladı. Şu an kurutmalık domates ve biber üretmek üzere faaliyetlerine devam ediyorlar. Kadınlar, bir ton kurutmalık biber ve 8 ton kurutmalık domates yetiştirerek 'üretimde biz de varız' demeye devam edecek. Kendilerini tebrik ediyorum."- "Hedefimiz tarım arazilerinin bir karışının boş kalmaması"İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ise kooperatifin kurutmalık domates ve biber fidelerini toprakla buluşturmaya başladığını ifade etti.Yakın geçmişte kentte sebze ve meyve kurutmanın çok yaygın olduğunu ve vatandaşların kışlık yiyeceklerini kurutma yöntemiyle elde ettiğini hatırlatan Macit, şöyle devam etti:"Son yıllarda kışın sebze üretiminin artması, üretimin kolaylaşması ve güneyden ilimize sebze ve meyvelerin gelmesiyle Bu (kurutma) kültür gerilemeye başladı. Dünyada yemeklik, çerezlik ve tatlı yapımı için kuru meyve ile sebze tüketimi önem kazanmaya başladı. Modern tesislerde kurutmalıklar yapılarak, insanlara servis ediliyor. Gelişmiş ülkelerde tüketim artmaya başladı. Hedefimiz tarım arazilerinin bir karışının boş kalmadan hem kendi gıda ihtiyacımızı hem de dünyada artan talebi karşılamak. Bugün de burada kurutmalık domates ekeceğiz. Devamında ilçede güneş panelleriyle veya fırında kurutma ile kurutma tesisi yapmayı planlıyoruz."Macit, kadın kooperatifine sağlanan destekle ilgili, "Domates ve kurutmalık pul biber fidelerinin tamamını yüzde 100 hibe şeklinde vereceğiz. İşçilik, gübre ve ilaç ise Yazıhan Belediyesi ile kooperatif tarafından karşılanacak." dedi.- "Adana'nın Çukurovası"Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise tarım ürünlerinin çeşitliliğinin artmasının ilçe ekonomisinin gelişmesi açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, "Yazıhan önümüzdeki dönemde Adana'nın Çukurovası gibi kendisini tarımda belli bir noktaya getirecek. Burada ilk etapta 3 bin metrekarelik alanda domates ve biber ekimi yapacağız. Daha sonra belediyemize ait seranın yanındaki alanda da fideleri toprakla buluşturacağız." şeklinde konuştu.- "İlçedeki kadınlara iş imkanı sağlayacak"Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Türkan Alparslan da kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Ektiğimiz domates ve biberin salçasını ve kurutmasını yaparak, satışa sunacağız. Kooperatif ilçedeki kadınlara da iş imkanı sağlayacak. Kadınlar evde yaptıkları el işinden gıda ürünlerine kadar her türlü ürünlerini kooperatifimize getirebilirler, onlara her konuda kapımız açık." değerlendirmesinde bulundu.