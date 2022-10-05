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Haberler Voleybol Guidetti'den Ebrar Karakurt yorumu: "Göz kamaştırıcı oynuyor"
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Guidetti'den Ebrar yorumu: "Göz kamaştırıcı oynuyor"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, FIVB Dünya Şampiyonası'nın ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada'yı 3-0'la geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Guidetti'den Ebrar Karakurt yorumu:

Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle grupta iki maç kala çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Takım'ın başantrenörü Guidetti, Kanada maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kanada karşısında önemli bir sonuç aldıklarına dikkati çeken Guidetti, "Nasıl 3-0 kazandık onu bilmiyorum, anlamadım açıkçası. Fakat aldığımız bu 3-0'lık galibiyet bizim yolculuğumuz için çok önemli ve değerliydi." ifadelerini kullandı.

F Grubu'nda son iki maçta mücadele edecekleri ABD ve Sırbistan maçının hatırlatılması üzerine Guidetti, "Önümüzde 2 tane çok karmaşık olabilecek maç var. Sırbistan ve ABD'de buraya dünya şampiyonu olma hedefiyle için geldi. Biz sahaya daha fazla kalitemizi koyabilirsek eğer 2 takımla da mücadele edebilecek ve yenebilecek güçteyiz." diye konuştu.

Guidetti, Ebrar Karakurt'un performansı konusunda ise "Ebrar, bugün değil turnuvanın genelinde iyi işler çıkardı. Özellikle bugün kazandığımız ikinci setin son bölümündeki servis performansıyla sahada parladığını söyleyebiliriz. Hakkını vermemiz gerekiyor. Gerçekten çok iyi ve göz kamaştırıcı bir turnuva oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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