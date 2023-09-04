Guidetti'den Filenin Sultanları'na tebrik!

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye'ye 3-2 kaybeden Sırbistan'da başantrenör Giovanni Guidetti, final müsabakasının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

Guidetti'nin paylaşımı:

"Turnuvanın başlangıcından son topa kadar harika bir yolculuk ve çok yüksek seviyede bir voleybol vardı. Çok güçlü bir rakip olan Türkiye karşısında büyük bir çaba ve performans gösteren takımımla gurur duyuyorum. Şampiyonlukları için onları kutluyorum.

Bu turnuvayı gümüş madalya ile noktalıyoruz ama takımımızın ruhu, oyuncuların tutkusu, tüm bu muhteşem insan grubunun adanmışlığı ve kızların inanılmaz birlikteliği beni gerçekten etkiledi. Ve eminim ki bu, gelecekte kazanmaya devam edeceğimiz pek çok başarının temelini oluşturacaktır.

Bu takımın tüm oyuncularıyla, personeliyle ve bu yaz boyunca çok çalışan tüm profesyonellerle gurur duyuyorum.

Şimdi sıra olimpiyat elemelerinde. Çok önemli. Birlikte yapacağımız daha çok şey var. Paris'e giden yol daha yeni başladı!

Kulüp kariyerinde VakıfBank'ı çalıştırmaya devam edecek Guidetti, 2017'de göreve geldiği A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2018 FIVB Milletler Ligi ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik yaşamıştı