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        Haberler Spor Voleybol Guidetti, Türk yardımcılarına vize çıkmamasına tepki gösterdi - Voleybol Haberleri

        Guidetti, Türk yardımcılarına vize çıkmamasına tepki gösterdi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ayrıldıktan sonra Sırbistan'ın başına geçen Giovanni Guidetti, CEV'e seslendi. Guidetti, Türk yardımcıları için vize çıkmaması ile ilgili tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:00
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        Guidetti'den vize tepkisi!
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        2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde 15 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Uzun süre VakıfBank'ın yanı sıra A Milli Voleybol Takımı'nda görev alan Giovanni Guidetti, milli takımdan ayrıldıktan sonra Sırbistan Milli Takımı ile anlaşmıştı.

        Sırbistan Milli Voleybol Takımı teknik ekibinde VakıfBank'tan Saim Pakkan, Ahmetcan Erşimşek ve Fatih Yağcı, Fenerbahçe Opet'ten ise İspanyol fizyoterapist Antonio Tome del Olmo yer aldı. 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde yaşanan vize sorunu sebebiyle Türk antrenörler Saim Pakkan ile Fatih Yağcı, Belçika'ya giriş yapamazken, İtalyan antrenör Guidetti, duruma tepki gösterdi.

        Guidetti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Spor rekabet demektir. Ama spor artık sadece maçlardan ibaret değil, oyuncuları, teknik elemanları, seyircileri ve markalarıyla kocaman bir evren. Onlar üst düzey koçlar, en iyi organizasyonlarda yer almayı hak ediyorlar. Umarım bu, bir Türk sporcunun bu tür bir vize sorunuyla son karşılaşması olur. Türk pasaportuna sahip iki yardımcı antrenörüm vize sorunu nedeniyle Avrupa şampiyonasında takımla birlikte olamıyor. Bu durum voleybolun marka değerine zarar vermekte. 15 gündür sorunu çözmeye çalışıyoruz ama bir sonuç alamadık" ifadelerini kullandı.

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