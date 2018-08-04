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Guilherme, Yeni Malatyaspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Brezilyalı sağ kanat Guilherme Costa Marques ile resmi sözleşme imzaladı. Guilherme, 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralandı

04 Ağustos 2018 Cumartesi, 17:47:34 | Güncelleme:

Transfer çalışmalarında devam eden Yeni Malatyaspor, Brezilyalı sağ kanat Guilherme Costa Marques ile her konuda anlaşma sağladı. Dün akşam Malatya'ya gelen Brezilyalı, kentteki bir otelde düzenlenen imza töreninde, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı. İmza töreninde konuşan Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek, yaklaşık bir buçuk aydır görüştükleri Guilherme Costa Marques ile anlaştıklarını belirterek, "İmza törenleri İstanbul'da oluyordu, Guilherme Costa Marques ile Malatya'da imza törenini yapıyoruz. Guilherme'nin Evkur Yeni Malatyaspor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teknik direktörümüz, sportif direktörümüz ve transfer komitemizin çok istediği bir oyuncuydu. Bizimde takıma ve Malatya'ya katkı ve uyum sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. İnşallah hem takıma uyum sağlar hem de güzel işler yapar. Geçmişine baktığımız zaman Avrupa kupalarında 25 maç oynamış, Legia Warszawa'da 4 şampiyonluk yaşamış kariyerli bir oyuncu" dedi.

Guilherme Costa Marques'i bir yıllık kiralık olarak kadrolarına kattıklarını ifade eden Gevrek, "Satın alma opsiyonuyla kiraladık. İyi bir performans göstereceğine inanıyoruz. Avrupa'da kendisine farklı takımlardan da teklifler vardı. Malatya'yı seçtiği için de kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gevrek, bir gazetecinin "İyi transferler yapılıyor ama transferde geç kalındı mı?" sorusuna, "Guilherme Costa Marques'in transferi 1,5 ay sürdü. Mitchell Donald'ın transferi de aynı şekilde oldu. Bizim önceliklerimiz vardı. Bu takıma hocamızın istediği oyuncuları almak için çalıştık. Bu gecikmeler doğru transfer yapabilmek içindi. Gönül isterdi ki bir an önce bu transferler bitsin ve oyuncular kampa katılsın. Oyuncular bireysel olarak hazırlar. Geç kalmanın sebebinden birisi de bu isimleri buraya getirmek içindi. Maraton uzun, transferlerin bir an önce bitmesini bizde isterdik ama önemli olan doğru transferlerin olması, gelip takıma katkı sağlamaları ve bizim istediğimiz isimlerin olmasıydı. Bu anlamda gecikme oldu" yanıtını verdi.

Guilherme'nin yıldız bir oyuncu olduğunu kaydeden Gevrek, şunları söyledi:

"Bazen isimler geliyordu. Bu oyuncuların hem yıldız hem kariyerli olması hem de gelip Malatya'da futbol oynamak istemesi lazım. Biz Guilherme'de onu gördük. Yaşı 27 ve buraya gerçekten futbol oynamaya geldi. Hem futbol oynayıp takıma katkı sağlamak hem de kariyerinin üzerine koymak için geldi. Bu çok önemli. Bu anlamda hem yıldız hem de futbol oynamak isteyen futbolcu aldık. Taraftarlarımız arasında da çok ses getiren bir oyuncu olacak. Kendisine inanıyoruz. Çok iyi bir performans sergilerse, satın alma opsiyonumuzu kullanıp, alırız."

"BURADA ÇOK İYİ KARŞILANDIM"

Guilherme Costa Marques ise transferinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Burada çok iyi karşılandım. Geldiğim andan itibaren kendimi çok iyi hissediyorum. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu

Malatya'yı tercih etmesinin en önemli nedeninin takımın kendisini çok istemesi olduğunu ifade eden Guilherme, "Bir futbolcu için en önemli şey, çok istenildiğini hissetmesidir. Önemli olduğunun hissettirilmesidir. Transfer süreci boyunca bana gerçekten önemli olduğum hissettirildi. Bu kendimi bana iyi hissettirdi. Benim için önemli olan buydu. Onun için Malatya'yı seçtim" şeklinde konuştu.

Brezilyalı futbolcu, 'Malatyaspor'da bir dönem Carlos, Eder ve Serginho gibi oyuncular forma giydi. Gelmeden önce Malatya'yı hiç araştırdın mı? şeklindeki soruya, "Malatya'nın tarihi çok eski hikayenin tamamını bilemiyorum ama buraya ilk gelen Brezilyalı futbolcuları duymuştum. Tabi o eski Malatya'ydı buda Yeni Malatyaspor. Bende Yeni Malatyaspor'a ismimi yazdırmak için geldim. Umarım yazdırırım" cevabını verdi.

Guilherme Costa Marques, Türk futbolunu izlediğini belirterek, "10 yıldır Avrupa'da oynayan bir futbolcu olarak buraya uyum sağlamakta çok zorluk çekeceğimi zannetmiyorum. Ayrıca Avrupa'da oynadığımda, 'Polonya'da oynamışsanız, dünyanın her yerinde futbol oynarsınız' derler. Burada pek zorluk çekeceğimiz zannetmiyorum. 3 dil biliyorum. Buranın dilinin öğrenmek içinde çaba sarf edeceğim. Her şey iyi olacak göreceksiniz. Ben Brezilya doğumluyum. Ronaldo, Ronaldinho ile büyüdüm. Beğendiğim ve takip ettiğim futbolcular var. Ama benim için en önemlisi kendi tarzım ve stilimi oluşturmak, onu da göstereceğim" dedi.

Konuşmaların ardından Guilherme Costa Marques, resmi sözleşmeyi imzaladı.

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