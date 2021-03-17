Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, uzatmalara giden maçta deplasmanda Beşiktaş’a 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan turuncu-lacivertliler, ikinci devrede daha etkili bir oyun ortaya koyarak skoru 2-2’ye getirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın yaptığı değişiklikler de bunda etkin rol oynadı. 60. dakikada Deniz Türüç ile farkı 1’e indiren golü bulan turuncu-lacivertlilerde ikinci gol ise Giuliano’dan geldi. 76. dakikada Berkay Özcan’ın yerine oyuna giren Brezilyalı oyuncu, sahaya çıktıktan tam 30 saniye sonra siyah-beyazlı ağları sarsmayı başardı.
Süper Lig’de görev aldığı 17 karşılaşmada 2 gol kaydeden Giuliano, kupada da turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Beşiktaş’a atmış oldu.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Soru Bankası
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Hafta Sonu
- 7x24
- Vefat
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR