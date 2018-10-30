Guingamp - Angers maçı heyecanı

Fransa Lig Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Guingamp, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Angers takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:05. Guingamp son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Angers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 560 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guingamp kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Angers sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Guingamp önceki hafta Angers mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Angers ise Guingamp karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Guingamp, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Guingamp, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Angers, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Angers 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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