Guingamp - Paris S.G. rakamlar

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Guingamp, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Paris S.G. takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Guingamp, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Paris S.G., son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 108 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guingamp kazanırsa 9.00, beraberlik çıkarsa 5.50, Paris S.G. sahadan galip ayrılırsa 1.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Guingamp önceki hafta Angers mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Paris S.G., Nantes karşılaşmaında 4-1 kazandı.

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