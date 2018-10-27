Guingamp - Strasbourg maçı heyecanı

Guingamp ve Strasbourg, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 6 puanlı Guingamp 20. sırada bulunuyor, Strasbourg 15 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Guingamp, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Strasbourg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 127 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guingamp kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Strasbourg sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Guingamp önceki hafta Angers mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Strasbourg ise Rennes maçında 2-1 kazandı.

Guingamp, evinde 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 9 gol yedi.

Strasbourg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Strasbourg, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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