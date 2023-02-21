Guiza'dan Barcelona itirafı

İspanyol futbolcu, Luis Aragones ile ilgili ise "Hakkında bir şey söylemeyeceğim çünkü onu hatırladıkça duygulanıyorum. Onunla ilgili harika anılarım var. Benim için çok özel bir insandı. Kariyerimdeki gelişimi onun sayesinde yaşadım" yorumunu yaptı.