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Guiza'dan Barcelona itirafı

Bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, sarı lacivertlilerden teklif almadan önce Katalan ekibi Barcelona ile görüştüğünü açıkladı

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  • Guiza'dan Barcelona itirafı - Fenerbahçe haberleri

    42 yaşında olmasına rağmen aktif futbol kariyerine İspanya 5.Ligi'nde devam eden Daniel Guiza önemli açıklamalarda bulundu.
  • Guiza'dan Barcelona itirafı - Fenerbahçe haberleri

    İspanya'nın yayın organlarından Relevo'ya konuşan golcü futbolcu şunları söyledi:
  • Guiza'dan Barcelona itirafı - Fenerbahçe haberleri

    "Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Guardiola ve Barcelona istiyordu. Onlarla sözleşme imzalama şansım vardı ama bir şeyler ters gitti, olmadı. Takımda çok fazla güce sahip olan insanlar vardı.
  • Guiza'dan Barcelona itirafı - Fenerbahçe haberleri

    Sonrasında Barcelona'ya imza atmadım ve Fenerbahçe'ye gittim. Orada da Luis Aragones'le çalışma şansım oldu."
  • Guiza'dan Barcelona itirafı - Fenerbahçe haberleri

    İspanyol futbolcu, Luis Aragones ile ilgili ise "Hakkında bir şey söylemeyeceğim çünkü onu hatırladıkça duygulanıyorum. Onunla ilgili harika anılarım var. Benim için çok özel bir insandı. Kariyerimdeki gelişimi onun sayesinde yaşadım" yorumunu yaptı.

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