Guizhou Toro - Guangzhou rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Guizhou Toro, 28 Ekim 2018 Pazar günü Guangzhou takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 10:30. Guizhou Toro 21 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Guangzhou 57 puanda ve 2. sırada. Guizhou Toro, son 6 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Guangzhou son 4 mücadelede 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 419 kodlu maçı oynayanlar; Guizhou Toro galibiyet oranı 4.90, beraberlik oranı 4.20, Guangzhou galibiyet oranı 1.20.

Guizhou Toro önceki hafta Yanbian mücadelesinde 3-0 yenildi.

Guangzhou, Tianjin Songjiang karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Guizhou Toro, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 20 gol yedi.

Guangzhou, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Guangzhou 30 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ