Guizhou Toro - Shenzhen Phoenix rakamlar

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Guizhou Toro ile Shenzhen Phoenix, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Guizhou Toro 21 puanla 16. sırada, Shenzhen Phoenix 29 puanla 12. sırada bulunuyor. Guizhou Toro son 6 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Shenzhen Phoenix, son 4 maçında 4 galibiyet, lik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 198. İddaa'da Guizhou Toro kazanır 2.40, berabere biter 3.30, Shenzhen Phoenix kazanır 2.05 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Guizhou Toro önceki hafta Yanbian mücadelesinde 3-0 yenildi.

Shenzhen Phoenix ise Chongqing Lifan maçında 0-2 kazandı.

Guizhou Toro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Guizhou Toro, kendi sahasında 18 gol attı, 23 gol yedi.

Shenzhen Phoenix ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shenzhen Phoenix, 17 gol atarken 28 gol yedi.

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