Ürdün'ün önemli turizm merkezi Petra, MÖ birince yüzyıldan itibaren buhur, mür ve baharat ticaretiyle zenginleşen Nebatilerin başkenti olarak gelişmeye başladı. Göçebe bir kabile olan Nebatilerin, Ürdün kumtaşı kayalıklarına kurduğu Petra, ticaret sayesinde çok zengin ve kalabalık bir şehir halini aldı. Daha sonra Roma'nın hakimiyetine geçen Petra, bu dönemde de önemini sürdürdü.