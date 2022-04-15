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Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

Nebati İmparatorluğu tarafından MÖ 400 ile MS 106 yıllarında inşa edilen ve yıllara meydan okuyan antik kent Petra, eşsiz mimarisini görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor

AA
  • 01
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    Ürdün'ün önemli turizm merkezi Petra, MÖ birince yüzyıldan itibaren buhur, mür ve baharat ticaretiyle zenginleşen Nebatilerin başkenti olarak gelişmeye başladı. Göçebe bir kabile olan Nebatilerin, Ürdün kumtaşı kayalıklarına kurduğu Petra, ticaret sayesinde çok zengin ve kalabalık bir şehir halini aldı. Daha sonra Roma'nın hakimiyetine geçen Petra, bu dönemde de önemini sürdürdü.
  • 02
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    AA'nın haberine göre ticaret yollarındaki değişiklik ve yıkıcı depremlerle önemini yitiren Petra, uzun bir dönem sadece bedevilerin yaşadığı bir alan olarak varlığını sürdürdü. İsviçreli kaşif Johann Ludwig Burckhardt tarafından 1812'de yeniden keşfedilen Petra, dünyada büyüleyici ve güzel bir antik kent olarak giderek daha fazla tanınmaya başlandı.
  • 03
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    Petra, şehrin birçok yapısının oyulduğu kayaların renginden dolayı 'gül kırmızısı şehir' olarak da ünlendi. UNESCO tarafından 6 Aralık 1985'te Dünya Kültürel Mirası listesine dahil edilen antik şehir, 7 Temmuz 2007'de, Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçildi.
  • 04
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    Petra, kaya bloklarına oyulmuş barınma yerleri, tapınakları, kaya mezarları, su kanalları, tiyatroları, sütunlu sokakları ve ilkel barajlarıyla çok sayıda şaşırtıcı yapıya ev sahipliği yapıyor.
  • 05
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    DERİN KAYA YARIKLARINDAN ANTİK KENTE GİRİŞ YAPILIYOR

    Musa Vadisi'nin eteklerinde oluşturulan modern ziyaretçi kabul salonundaki bilet gişelerinden geçildikten sonra antik kentin ilk kalıntıları göze çarpıyor. Dağların arasından yürüyerek ulaşılan antik kente giden ziyaretçileri daha sonra 1200 metre uzunluğunda ana giriş karşılıyor.
  • 06
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    Yer yer 3 ila 12 metre genişliğindeki yüksek yarık kayalar, ziyaretçileri görselliğiyle büyülüyor. Petra'ya giden bu dar geçidin her iki tarafında şehre su çekmek için kanallar, Nebatileri simgeleyen çeşitli heykeller bulunuyor.
  • 07
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    PETRA'NIN BAŞYAPITI EL HAZNE

    Kayalıkların arasından geçen ziyaretçileri Petra'nın en görkemli cephesi ve şaheseri El Hazne karşılıyor. Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki El Hazne, korint sütun başlıkları, frizler, figürler ve karmaşık şekilli dekoruyla dikkati çekiyor.
  • 08
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    Gizemini sürdüren El Hazne'nin yapısında, yerel efsaneye göre bir firavunun hazinesini gizleyen cenaze vazosu da yer alıyor. El Hazne, bu görkemli yapısıyla her yıl çok sayıda turisti kendine çekiyor.
  • 09
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    PETRA'DA BİNLERCE YILLIK İNSAN YERLEŞİMİ VE ARAZİ KULLANIMI İZLENEBİLİYOR

    Petra'ya gelenler, deve, eşek, atlar ve faytonların yanı sıra buggy tarzı araçlarla da gezebiliyor. Nebatilerin kalıntılarına ek olarak doğal, kültürel, arkeolojik ve jeolojik yapıların bulunduğu Petra'da binlerce yıllık insan yerleşimi ve arazi kullanımı izlenebiliyor.
  • 10
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    YÖRE HALKININ GEÇİMİNE DE KATKI SAĞLIYOR

    Turistleri, hayvan sırtında ya da faytonlarla gezdirmeyi bir sektör haline getiren yöre halkının bir kısmı geçimini buradan sağlıyor. Yerel halk, Petra'ya gelenlere rehberlik de yapıyor. Geniş bir alana yayılan Petra'yı detaylı bir şekilde gezmenin ise günler alacağı belirtiliyor.
  • 11
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    HEDİYELİK EŞYALAR İLGİ GÖRÜYOR

    Antik kentte, bölge halkı tarafından yapılan yöresel süs ve takı eşyaları da satılıyor. Yöre halkı, el emeklerini daha çok El-Hazne ve amfiteatr​​​​​​​ civarındaki boş alanlarda kurulan stantlarda satıyor. Hediyelik eşyaların başında, Petra'daki farklı renkteki kumlardan yapılan süs eşyaları geliyor.

     
  • 12
    Gül kırmızısı dünya harikası: Petra

    Aynı zamanda doğal bir film platosu olan Petra, gişe rekorları kıran çok sayıda filme de ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında, Harrison Ford'un başrolünde oynadığı Indiana Jones serisinin "Son Macera" filmi ile Mumya Geri Dönüyor da yer alıyor.

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