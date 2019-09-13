Gül reçeli nasıl yapılır

Gül; Isparta yöresine ait hoş kokulu bir çiçektir. Gülün çok fazla kullanıldığı alanlar vardır. Kozmetikten tutunda reçeline kadar. Gül reçeli hoş kokusuyla lezzetli bir reçeldir. Denemeniz tavsiye edilir.

Gül Reçeli Tarifi Malzemeleri:

250 gr. gül

1 kg toz şeker

1 limon suyu

3,5 su bardağı su

Gül Reçeli Tarifi Hazırlanması:

Gül yaprakları doğranır ve bir kâseye alınır.

Bir kısmı başka bir kâseye aktarılır.

Üzerine bir kaşık şeker ve limon eklenerek suyu çıkana kadar ovalanır.

Bu şekilde bir gül mayası elde edilir.

Tencerede su ve şeker kaynatılır.

Koyu bir kıvam olunca güller içine eklenir ve kısık ateşte pişirmeye bırakılır.

Kırmızı gül olması tercih edilir rengi daha kırmızı olur.

Reçelin suyu çıkana kadar kaynamaya devam edilir.

Çok aşırı kaynatmadan ocaktan alınır.

Kavanoza boşaltılır üzerine kavanozun ağzı kadar yağlı kâğıt kesilir ve zeytinyağına batırılarak üzerine konur.

Kapağı kapatılır ve mutfakta bekletilir.

Afiyet olsun!