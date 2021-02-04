Gül yağı; uçucu yağlar arasında hoş kokusu ile dikkat çeker. Bitkiler üzerinde denenen buhar damıtma yöntemi ile gül yağı elde edilmektedir. Gül yağının oluşturulması için öncelikle bitkiler orta şiddetteki buhardan geçer. Buhardan geçmesindeki amaç bitkinin kokulu kısmının alınmasıdır. Elde edilen kokulu buharın soğuması için beklenir ve meydana gelen su karışımından yağ süzülür. Oldukça zahmetli olan gül yağı yapımı için çok fazla gül yaprakları ister. Yaklaşık 1 ml gül yağı için 3 kilo gül yapraklarına ihtiyaç duyulur.

Bu yağ çıkarma yöntemi zahmetli olduğu kadar pahalı da olacaktır. Gül yağının elde edilmesi için daha ekonomik olan yöntem gül yapraklarının çözücü bir maddeyle karışması olacaktır. Bu işlem için yapraklarda bulunan yağı alan bir kimyasal madde kullanılır. Kimyasal maddenin yardımıyla gül yağı daha çabuk ve az masraflı şekilde elde edilir. Kozmetik firmaları tarafından elde edilen gül yağı piyasaya çeşitli şekillerde sunulmaktadır. Gül yağı içeren şampuanlar ile saçlarınıza bakım yaparken, gül kokulu kolonya veya parfüm ile evinize hoş bir koku yayılabilir. Ülkemizde gülün en yaygın olduğu Isparta’da ise gül ile yapılmayan bir şey yok adeta. Güllü sabunlar, yiyecekler, lokumlar ve daha fazlası hep gülün faydalarından dolayı yapılmaktadır. Eski Yunan’da gül yağı pek çok hastalığın ilacı olarak tercih edildiği gibi günümüzde de birçok problemi gidermektedir.

Gül Yağının Cilde Faydaları Nelerdir?

• Gün içinde makyaj yapıyorsanız, makyaj temizliği için birkaç damla gül yağını kullanabilirsiniz. Gül yağı ile cildinize zarar vermeden makyajdan arınabilirsiniz. Gül yağı cildinizdeki makyajı temizlediği gibi oluşan kir ve yağı da cildinizden atacaktır.

• Sıcak şehirlerde ve sıcak mevsimlerde cildinde lekelenme meydana gelen kişiler için gül yağı önerilmektedir. Çünkü gül yağı güneş lekelerinin ciltteki görünümünü hafifletecek ve zamanla ortadan kaldıracaktır.

• Ufak yaralar oluşan cildinizi iyileştirmek için gül yağı kullanılabilir. Vitaminler sayesinde hücre onarımını hızlandırır ve cildinizde oluşan egzama ve yara etkilerini iyileştirir.

• Gül yağı ile cildinize masaj yaparsanız kan dolaşımını hızlandırıp daha canlı görünmenizi sağlayabilirsiniz.

• Cilt kuruluğu yaşayan kişilere gül yağı tavsiye edilir. Cildin nem dengesini korur özellikle dirsek ve topuklardaki kurumayı yok eder.



• Çeşitli nedenlerden dolayı oluşan cilt çatlaklarına düzenli olarak sürüldüğünde çatlakları iyileştirir.

• Saçlarda görülen kepeklenme saç derisinin kurumasından dolayı kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmek için gül yağını kullanabilirsiniz. Çünkü gül yağı saç derisini de nemlendirip sağlık katacaktır.

• Gözlerinizde kanlanma veya göz nezlesi gibi sorunlarda gül yağına batırılmış pamukla göz kapağına kompres yapmak işe yarayabiliyor.

• Cildi canlandırır, gençlik kazandırır.

• Gül yağı ile karın bölgesine masaj yapılırsa kabızlık sorunu hafifler.

• Alerjik cilt sorunları, egzama ve açık yaralarda tedavi edici rolü vardır.

• Bir bardak suya 1 tatlı kaşığı gül yağı katarak gargara yapmak, ağız içinde oluşan bakterileri yok eder, ağız kokusunu önler.

• Antiseptik özelliğinden dolayı mikropları öldürmekte etkilidir.

• Ciltte herhangi bir sebeple oluşan kızarıklıkları hafifletir.

• Stresli, depresif durumlarda gül yağı katılmış su ile duş alınması, küvetin doldurulduğu suya gül yağı katılması önerilir.

• Gül yağının huzur verici, rahatlatıcı bir etkisi vardır. Bu sebeple baş ağrısı yaşanan ya da stres altında hissedilen anlarda bileklere, şakaklara gül yağı ile masaj yapılması iyi gelebilir. Bulunduğunuz ortamda cam bir kasenin içine su doldurup birkaç damla da gül yağı koymak sizi rahatlatacaktır.

Gül Yağının İyi Geldiği Hastalıklar Nelerdir?

Gül yağı bazı hastalıklara da iyi gelmektedir. Bu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

• Tahriş olmuş alerjik ciltler ya da egzamalı ciltler için gül yağı kullanabilirsiniz. Ciltteki kızarıklıkların zamanla azalır.

• Tıkanıklık, astım, öksürük, yüksek ateş gibi hastalıklara iyi gelen gül yağı, çok uzun zamandır bu hastalıkların tedavisi olarak tavsiye edilir.

• Burkulma, ödem, kramp ağrıları için soğuk ya da sıcak kompres uygulaması yapabilirsiniz. Bu kompreslerde suya dört ya da altı damla gül yağı damlatmanız yeterli olacaktır. Gül yağı ağrı kesici bir özelliğe sahiptir.

• Gül yağı kan dolaşımını hızlandırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğinde gül yağı olan masaj yağlarını kullanabilirsiniz.

• Hafif derecedeki depresyonlar için gül yağı tavsiye edilir. Özellikle banyolarda aromaterapi gibi kullanılan gül yağı, huzurlu ve rahat olmanızı sağlayacaktır.

• Nefes darlığı, astım, kronik öksürük gibi sorunları azaltır.

• Kas ağrıları, burkulma, ödem gibi sorunlarda gül yağı ile masaj ya da kompres önerilir.

• Gül yağı ile masaj yapıldığında sindirim sisteminin fonksiyonları hızlanır.

Gül Yağı İle Nasıl Maskeler Yapabilirsiniz?

GÜL SUYU MASKE TARİFLERİYLE CİLDİNİZ GENÇ KALSIN!

Kişisel bakımınıza önem verdiğiniz günlerde gül yağını saç ve cilt maskelerine ekleyerek faydalarını alabilirsiniz. Bunun için size fikir olması amacıyla 2 farklı maske önereceğiz.

• Sivilceli Ciltler İçin Maske

Malzemeleri:

2 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı gül yağı, 1 yemek kaşığı gül suyu, Birkaç adet gül yaprağı

Uygulama:

Sivilceli cildinize sağlık kazandırmak için; gül yapraklarını ılık bir suyun içinde birkaç saat bekletin. Daha sonra blender ile bu yaprakları ezin ve krem kıvamına getirin. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyin ve iyi şekilde karıştırın. Elde edilen kremi cildinize uygulayın ve 20 dakika kadar beklemeye başlayın. Gül yağının etkisi ile sivilceleri cildinizden arındırabilirsiniz.

• Nemlendirici Cilt Maskesi

Malzemeler: 5 damla gül yağı, 2 kaşık bal, 2 kaşık tatlı badem yağı, 1 damla E vitamini

Uygulama:

Tüm malzemeleri karıştırın ve cilt kuruması şikayetinde olduğunuz bölgelere sürün. Dirsek, topuk, ev ve ayaklara uygulanabilecek bir maskedir. Dilerseniz saç maskesi

olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü maske malzemelerinde cildinizi ve saçınızı nemlendiren bir özellik bulunmaktadır. Saçlar için haftada 1 defa; cildiniz için 3 gün aralıklarla uygulayabilirsiniz.