Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Gülben Ergen, geçtiğimiz gün Bebek'te müzisyen Taşkın Sabah ile toplantı yaparken görüntülendi.

Uzun süren toplantı sonrası kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergen, yakın zamanda bir mekanda sahne alacağını ve Taşkın Sabah ile repertuvarlarını gözden geçirdiklerini söyledi.

Ergen sözlerine, "Elediğimiz şarkılar var, yenilediğimiz şarkılar var. Piyasa şarkılarından ve kendi şarkılarımızdan koyduk. Öyle bir repertuvar hazırladık, bakalım" şeklinde devam etti.

Çok uzun bir süredir bir restoranda sahne almadığını belirten Ergen, "Uzun yıllardır sahne almıyordum o mekanda ama bu sene kabul ettim. Hem bir değişiklik hem de İstanbul seyircisi istiyordu” dedi.

Ergen, röportajın ardın kendisini bekleyen özel aracıyla oradan ayrıldı.