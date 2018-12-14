Gün içerisinde sosyal medyadan yaptığı pilates paylaşımları ile formunu nasıl koruduğunu kanıtlayan Ergen, spor sonrası soluğu bir AVM'de aldı.

Verdiği kilolar gözlerden kaçmayan ünlü şarkıcı spor kıyafeti ile de göz doldurdu. Gün boyu alışveriş yapan Ergen aracını beklerken hayranları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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