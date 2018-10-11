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Gülben Ergen: Sezen Aksu stüdyoda çok mutlu

Sezen Aksu imzalı yeni single’ı için çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen, promosyon çalışmaları için ekibiyle toplantı yaptığı Bebek’teydi. Ergen, "Sezen Aksu stüdyoda çok mutlu" dedi

11.10.2018 - 12:39 | Güncelleme:

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ınŞenvardar'ın haberine göre, bir saat süren toplantı sonrası objektiflerin karşısına geçen Gülben Ergen, “Sezen Aksu’yu sahnelere dönmesi için telkin ettiniz mi?” sorusuna, “Bizim telkin etmemiz mümkün değil çünkü o stüdyoda çok mutlu” cevabını verdi.

Single’ınSingle’ın önümüzdeki hafta çıkacağını dile getiren Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde Demet Şener’i takipten çıkardığı iddialarına da, "Siz bu takiplerle bence boşuna yoruyorsunuz kendinizi" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı, sosyal medya üzerinden dostlukların sorgulanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Çok daha önceden takibe alınmış ve silinmiş isimler olabiliyor. Belli bir zamandan sonra revizeden geçiyor. Bunları kişisel algılamamak lazım. Sosyal medya benim hem eğlendiğim hem de işimi ve şarkılarımı doğru anlatabildiğim bir mecra. İnsanın dostlukları sosyal medyayla sorgulanmamalı. Onlar çok karmaşık. Kaç tane dostum var, sosyal medyada var mı yok mu onu bile bilmiyorum?" ifadelerini kullandı.

 

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