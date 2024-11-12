Gülben Ergen sitem etti: Gel de anlat Elon Musk'a Gülben Ergen, Narin Güran ve Rojin Kabaiş için farkındalık oluşturmak adına yaptığı profil fotoğrafı değişikliği için X hesabına inceleme yapıldığını söyleyip takipçilerinden destek istedi; "Elon Musk Efendi'ye gel de anlat toplumsal farkındalık ve baskı yaratma çabamı #gulbenergen yazar yorum yaparsanız fark edermiş dediler"

Habertürk Giriş: 12.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:52 facebook

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