Gülçin Ergül, 80'lere ışınlıyor

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Şarkıcı Gülçin Ergül, "Davet" albümünün disco-pop türündeki çıkış parçası, "Beni Bu Rüyadan Uyandırma"nın konseptine uygun bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ergül, hayranları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafına, "Evde miyiz? O zaman açıyorum 'Beni Bu Rüyadan Uyandırma' şarkımı disco-pop modunda, 80’lere gidiyorum. Işınlanmayı buldum..." notunu düştü.

Gülçin Ergül’ün "Davet" ile aynı anda hazırladığı İngilizce albümü "Invitation" ise çok yakında müzikseverlerle buluşacak.