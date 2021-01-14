Gülçin Ergül, 80'lere ışınlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonGülçin Ergül, 80'lere ışınlıyor - Magazin haberleri
ABONE OL

Gülçin Ergül, 80'lere ışınlıyor

Şarkıcı Gülçin Ergül, "Beni Bu Rüyadan Uyandırma" şarkısının konseptine uygun bir fotoğrafı yayınladı. Ergül, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "Evde miyiz? O zaman açıyorum 'Beni Bu Rüyadan Uyandırma' şarkımı disco-pop modunda, 80’lere gidiyorum. Işınlanmayı buldum" notunu düştü

Gülçin Ergül, 80'lere ışınlıyor - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Şarkıcı Gülçin Ergül, "Davet" albümünün disco-pop türündeki çıkış parçası, "Beni Bu Rüyadan Uyandırma"nın konseptine uygun bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ergül, hayranları tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafına, "Evde miyiz? O zaman açıyorum 'Beni Bu Rüyadan Uyandırma' şarkımı disco-pop modunda, 80’lere gidiyorum. Işınlanmayı buldum..." notunu düştü.

Gülçin Ergül’ün "Davet" ile aynı anda hazırladığı İngilizce albümü "Invitation" ise çok yakında müzikseverlerle buluşacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 14 Ocak 2021
Mehdi öldü mü, ölecek mi? İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu?
TELEVİZYONİbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?
Lupin oyuncuları kimdir? Lupin konusu nedir? Netflix Arsene Lüpen dizisi
TELEVİZYONLupin oyuncuları kimdir?
İskender'in planı herkesin hayatını değiştiriyor! Alev Alev son bölüm izle
TELEVİZYONİskender'in planı herkesin hayatını değiştiriyor!
Reyting sonuçları 13 Ocak 2021 Çarşamba! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Çarşamba reytingleri
TELEVİZYON13 Ocak reyting sonuçları açıklandı
Doğduğun Ev Kaderindir 27. son bölüm: Doğduğun Ev Kaderindir 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir fragman var mı?
Mendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir, nerede çekildi? - Mendilim Kekik Kokuyor oyuncuları kimler?
TELEVİZYONMendilim Kekik Kokuyor filmi konusu nedir?
Sadakatsiz 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 13. son bölüm
TELEVİZYONSadakatsiz yeni fragman var mı?
Benim Adım Melek 49. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Benim Adım Melek 48. son bölüm...
TELEVİZYONBenim Adım Melek 49. yeni bölüm fragmanı...
İbrahim Çelikkol Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrılıyor mu?
TELEVİZYONİbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor mu?