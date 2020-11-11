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Güldür Güldür oyuncu kadrosu: Güldür Güldür oyuncuları yeniden ekranda!

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, seyircilere keyifli anlar yaşatacak. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...

Güldür Güldür oyuncu kadrosu: Güldür Güldür oyuncuları yeniden ekranda!

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor. Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 11 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCULARI

Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
Alper Kul
Aylin Kontente
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Dağhan Külegeç
Doğa Rutkay
Ecem Erkek
Giray Altınok
İrem Kahyaoğlu
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Murat Akkoyunlu
Onur Atilla
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter

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