Güldür Güldür oyuncuları merak ediliyor. Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür her hafta en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Reyting rekortmeni komedi programı Güldür Güldür oyuncu kadrosu merak ediliyor. Güldür Güldür yeni bölüm bu akşam Show TV'de seyirci karşısına çıkacak. Her hafta farklı farklı konukların yer aldığı programda çeşitli skeçler yer alıyor. Güldür Güldür oyuncuları merak konusu. Güldür Güldür oyuncuları kimdir? İşte Güldür Güldür oyuncu kadrosu...
GÜLDÜR GÜLDÜR OYUNCU KADROSU
Açelya Topaloğlu
Ali Sunal
Alper Kul
Aylin Kontente
Aziz Aslan
Berkay Tulumbacı
Burak Topaloğlu
Dağhan Külegeç
Doğa Rutkay
Ecem Erkek
Giray Altınok
İrem Kahyaoğlu
Mahir İpek
Meltem Yılmazkaya
Murat Akkoyunlu
Onur Atilla
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Ünal Yeter
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