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'Güldür Güldür Show', 10 yaşında!

SHOW TV’nin yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ onuncu sezon çekimlerine başladı

'Güldür Güldür Show', 10 yaşında!
'Güldür Güldür Show', 10 yaşında!
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HABERTURK.COM

SHOW TV’de yıllardır sayısız başarılara imza atan, komedi ve kahkahanın vazgeçilmez programı haline gelen ‘Güldür Güldür Show’ onuncu yılında da yoğun bir seyirci ilgisiyle karşılaştı.

Sahnede ilk günkü heyecanla yerlerini alan ‘Güldür Güldür Show’ ekibi BKM Tiyatro salonundaki ilk gösterisinde seyirci tarafından alkışa boğuldu.

Eğlenceli skeçleri ve viral tiplemeleriyle yine sezona damgasını vuracak program, salonda bulunan hayranları ile hasret giderdi. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki izleyicisi ile hasret de çok yakında sona erecek!

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter başarılı ve eğlenceli performanslarını sergilemeye başladı.

Yenilenen kadrosu ve her yaştan izleyici için gündemi belirleyen içerikleri ile ‘Güldür Güldür Show’ tarihi bir sezona hazır!

Güldür Güldür Show yeni sezonuyla yakında Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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