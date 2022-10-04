'Güldür Güldür Show', 10 yaşında!

SHOW TV’de yıllardır sayısız başarılara imza atan, komedi ve kahkahanın vazgeçilmez programı haline gelen ‘Güldür Güldür Show’ onuncu yılında da yoğun bir seyirci ilgisiyle karşılaştı.

Eğlenceli skeçleri ve viral tiplemeleriyle yine sezona damgasını vuracak program, salonda bulunan hayranları ile hasret giderdi. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki izleyicisi ile hasret de çok yakında sona erecek!