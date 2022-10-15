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Güldür Güldür Show 10.sezon tanıtımı yayınlandı!

Kahkahanın değişmez adresi Güldür Güldür Show 10.sezonuyla ekranlara geri dönüyor. İşte, Güldür Güldür Show 10.sezon tanıtımı ve yayın tarihi...

Güldür Güldür Show 10.sezon tanıtımı yayınlandı!

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un heyecanla beklenen yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show 22 Ekim Cumartesi onuncu sezonuyla geri dönüyor.

Fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV'de izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Sevilen kadrosu ve ekibe katılan yeni isimlerle Güldür Güldür Show onuncu sezona bomba gibi geliyor.

Murat Dalkılıç’ın da konuk olarak yer alacağı bölümde sürprizler eksik olmayacak.

Güldür Güldür Show 10. sezonuyla 22 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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