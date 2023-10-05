'Güldür Güldür Show', 11'inci sezonuyla geri dönüyor
SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show', 14 Ekim cumartesi akşamı 11'inci sezonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor
Giriş: 05.10.2023 - 08:39 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:30
7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’un birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle yeni sezonda da kahkaha evlerinizden eksik olmayacak.
Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' ile doya doya gülmeye hazır olun.