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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show', 11'inci sezonuyla geri dönüyor

        'Güldür Güldür Show', 11'inci sezonuyla geri dönüyor

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show', 14 Ekim cumartesi akşamı 11'inci sezonunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 08:39 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:30
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        'Güldür Güldür Show', 11'inci sezonuyla geri dönüyor
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        7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’un birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle yeni sezonda da kahkaha evlerinizden eksik olmayacak.

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' ile doya doya gülmeye hazır olun.

        'Güldür Güldür Show', yeni sezonuyla 14 Ekim cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

        İşte 'Güldür Güldür Show’un Yeni Sezon Tanıtımı;

        2 ülke 15 bin seyirci
        2 ülke 15 bin seyirci
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        #Güldür Güldür Show
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