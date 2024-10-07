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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show' 12'nci sezonuyla geri dönüyor

        'Güldür Güldür Show' 12'nci sezonuyla geri dönüyor

        SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show', 19 Ekim Cumartesi akşamı 12'nci sezonuyla izleyiciyle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 16:41 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:42
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        12'nci sezonuyla geri dönüyor
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        7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'un birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle yeni sezonda da kahkaha evlerinizden eksik olmayacak.

        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' ile doya doya gülmeye hazır olun.

        'Güldür Güldür Show' yeni sezonuyla 19 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV’de!

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