'Güldür Güldür Show', ABD ve Kanada'yı da güldürecek 'Güldür Güldür Show' ekibi, ABD ve Kanada turnesine çıkıyor. Turne, eylülde düzenlenecek

'Güldür Güldür Show' ekibi, ABD ve Kanada turnesinde sahneye çıkacak.

'Güldür Güldür Show' ekibi; ABD'de Washington'da bir, New York'ta bir, New Jersey'de iki ve Toronto'da iki şehirde olmak üzere toplam 6 kez sahneye çıkarak Kuzey Amerika turnesinde hayranlarıyla buluşacak.

Washington... 13 Eylül

New York... 15 Eylül

New Jersey... 16 Eylül - 17 Eylül

Toronto... 22 Eylül - 23 Eylül