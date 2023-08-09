'Güldür Güldür Show', ABD ve Kanada'yı da güldürecek
'Güldür Güldür Show' ekibi, ABD ve Kanada turnesine çıkıyor. Turne, eylülde düzenlenecek
Giriş: 09.08.2023 - 12:16
'Güldür Güldür Show' ekibi, ABD ve Kanada turnesinde sahneye çıkacak.
'Güldür Güldür Show' ekibi; ABD'de Washington'da bir, New York'ta bir, New Jersey'de iki ve Toronto'da iki şehirde olmak üzere toplam 6 kez sahneye çıkarak Kuzey Amerika turnesinde hayranlarıyla buluşacak.
Washington... 13 Eylül
New York... 15 Eylül
New Jersey... 16 Eylül - 17 Eylül
Toronto... 22 Eylül - 23 Eylül