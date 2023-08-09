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        Haberler Magazin 'Güldür Güldür Show', ABD ve Kanada'yı da güldürecek

        'Güldür Güldür Show', ABD ve Kanada'yı da güldürecek

        'Güldür Güldür Show' ekibi, ABD ve Kanada turnesine çıkıyor. Turne, eylülde düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 12:16
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        ABD ve Kanada'yı da güldürecekler
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        'Güldür Güldür Show' ekibi, ABD ve Kanada turnesinde sahneye çıkacak.

        'Güldür Güldür Show' ekibi; ABD'de Washington'da bir, New York'ta bir, New Jersey'de iki ve Toronto'da iki şehirde olmak üzere toplam 6 kez sahneye çıkarak Kuzey Amerika turnesinde hayranlarıyla buluşacak.

        Washington... 13 Eylül

        New York... 15 Eylül

        New Jersey... 16 Eylül - 17 Eylül

        Toronto... 22 Eylül - 23 Eylül

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        #Güldür Güldür Show
        #Güldür Güldür Show Amerika turnesi
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