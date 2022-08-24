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Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show' bu yıl 10. sezonunu kutluyor!
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Kahkaha tufanı kaldığı yerden devam ediyor!

SHOW TV'de yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show', 10. sezonuna başlamak için geri sayımda!

'Güldür Güldür Show' bu yıl 10. sezonunu kutluyor!
Kahkaha tufanı kaldığı yerden devam ediyor!
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HABERTURK.COM

Komedinin ekrandaki birinci adresi 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri, büyük beğeni toplayan canlandırma ve tiplemeleriyle yine sezona damgasını vuracak.

Erdem Yener
Erdem Yener

Her yıl olduğu gibi sürprizlerle yenilenen kadrosu ve her yaştan izleyicinin gündemini belirleyen içerikleri ile 'Güldür Güldür Show' tarihi bir sezona hazır.

Hasibe Eren
Hasibe Eren

KADROYA YENİ İSİMLER EKLENDİ

Yeni sezonda 'Güldür Güldür Show' kadrosunda eski ve yeni isimler bir arada olacak. Erdem Yener yeniden ekibe dahil olurken, usta isim Hasibe Eren ve yeni bir soluk getirecek Gürhan Altundaşar kadronun yeni isimleri.

G&uuml;rhan Altundaşar
Gürhan Altundaşar

Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen program 'Güldür Güldür Show'da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter yine başarılı ve eğlenceli performanslarını sergileyecek.

'Güldür Güldür Show', yeni sezonunda da yine kendi gününde SHOW TV'de olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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