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Güldür Güldür Show'da bu hafta kahkaha tufanı var! Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı

Show TV ekranlarında yayınlanan komedi programı Güldür Güldür Show'da yine bu hafta izleyicisine eğlenceli anlar yaşatacak. İşte Güldür Güldür Show yeni bölüm fragmanı

Güldür Güldür Show

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var!

 

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

 

 

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