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Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanına hazır olun!

Show TV'nin severek izlenen komedi programı Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var. Birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle Güldür Güldür Show, Cuma akşamı Show TV’de...

Güldür Güldür Show, Show TV
HABERTURK.COM

7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var. Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli ve renkli skeçleriyle herkesi ekran başına kilitleyecek. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show Cuma akşamı Show TV’de...

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