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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanına hazır olun

        'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanına hazır olun

        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:11
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        'Güldür Güldür Show'da kahkaha tufanına hazır olun
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        Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

        İşte 'Güldür Güldür Show’un Tanıtımı;

        'Güldür Güldür Show', 11'inci sezonuyla ekrana geliyor
        'Güldür Güldür Show', 11'inci sezonuyla ekrana geliyor
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        #Güldür Güldür Show
        #show tv
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