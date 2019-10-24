Show TV’de ekrana gelen, fenomen eğlence programı Güldür Güldür Show ekibi yeni bölüm için çok özel bir “Müzikal Show” hazırladı. Onur Buldu, Aylin Kontente, Alper Kul, Emre Altuğ, Onur Atilla’nın yer aldığı skeçte oyuncular güldürmenin yanı sıra Broadway müzikallerine göndermeler yaptıkları dans performanslarıyla da çok konuşulacak!

Profesyonel dansçıların eşliğinde 2 gün gibi kısa bir zaman diliminde provalarını tamamlayan ekip inanılmaz bir başarıya imza attı. Broadway müzikallerini aratmayan performansta oyuncular dans ve şarkılı performanslarıyla hem güldürecek hem de hayran bırakacak.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!