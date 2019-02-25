Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde Güldür Güldür oyuncuları bu sefer ünlü isimleri taklit etti. Doğa Rutkay, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu ve Aziz Aslan’ın kıllıktan kıllığa girerek canlandırdığı tiplemeler sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Kahkahaların hiç dinmediği bölümde Doğa Rutkay’ın canlandırdığı Yeter Alkan tiplemesi izleyicilerden tam not aldı.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarını renklendiriyor. Komedi klasiğinde eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!