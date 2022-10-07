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'Güldür Güldür Show'un göz kamaştıran 10. yıl afişi yayınlandı

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show’ onuncu sezonuyla ekrana gelmek için gün sayarken efsane programdan göz kamaştıran bir afiş yayınlandı. ‘Güldür Güldür Show’un onuncu yılına özel hazırlanan afişi için tüm oyuncular birbirinden şık kıyafetlerle poz verdi

'Güldür Güldür Show'un göz kamaştıran 10. yıl afişi yayınlandı
'Güldür Güldür Show'un 10. yıl afişi yayınlandı
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HABERTURK.COM

SHOW TV’de izleyicisiyle buluşacak ‘Güldür Güldür Show’un yeni sezon çekimleri her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle karşılandı. Kahkaha denildiğinde akla gelen ilk adres ‘Güldür Güldür Show’ renkli görüntülerin yansıdığı çekiminin ardından beklenen afişini de hayranlarının beğenisine sundu.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter performanslarıyla sezona damga vurmaya hazır.

Tiyatro salonundaki kahkahaları ekrana taşıyan program eğlenceli skeçleri ve tiplemeleriyle alkışlanmaya devam edecek.

Yenilenen kadrosu ve her yaştan izleyici için gündemi belirleyen içerikleri ile ‘Güldür Güldür Show’ yakında SHOW TV’de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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