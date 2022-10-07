'Güldür Güldür Show'un 10. yıl afişi yayınlandı

SHOW TV’de izleyicisiyle buluşacak ‘Güldür Güldür Show’un yeni sezon çekimleri her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle karşılandı. Kahkaha denildiğinde akla gelen ilk adres ‘Güldür Güldür Show’ renkli görüntülerin yansıdığı çekiminin ardından beklenen afişini de hayranlarının beğenisine sundu.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter performanslarıyla sezona damga vurmaya hazır.