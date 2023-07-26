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        Haberler Magazin Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı

        Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı

        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da eğlence dolu bir sezon finali sizleri bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 23:30
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        Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı
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        Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.

        Güldür Güldür Show sezon finaliyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

        İşte Güldür Güldür Show'un Sezon Finali Tanıtımı;

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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