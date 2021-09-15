Güldür Güldür Show'un Türkiye turnesi başlıyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

7'den 70'e herkesi sevgilisi Güldür Güldür Show, birbirinden renkli skeçleri ve sevilen oyuncu kadrosu ile Türkiye'yi dolaşmaya hazırlanıyor. İzmir, Bursa, Gaziantep, Adana, Antalya, Ankara ve İstanbul’da seyircisiyle kavuşmak için gün sayan ekip, turneye özel bir program hazırlıyor.

İlk gösteri Maximum Uniq Açıkhava'da!

Güldür Güldür Show, turne heyecanı ilk önce İstanbul’da başlıyor. 29 Eylül Çarşamba günü Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacak olan ekip sonrasında Türkiye'yi gezecek.

Turne Tarihleri:

08 Ekim İzmir - Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

09 Ekim İzmir - Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

14 Ekim Bursa - Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

22 Ekim Gaziantep - GAÜN Mavera Açıkhava Tiyatrosu

23 Ekim Adana - Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

29 Ekim Antalya - Antalya Açıkhava Tiyatrosu

30 Ekim Antalya - Antalya Açıkhava Tiyatrosu