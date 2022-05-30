"Benim de canım yanıyor, yapmayın!"

'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı 0:00 / 0:00

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7'den 70'e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show'da bu hafta da sürprizlerle ve eğlence dolu bir bölüm sizleri bekliyor.

Güldür Güldür ekibinin unutulmaz üyelerinden sevilen şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'un yer alacağı 'Güldür Güldür Show'da sürprizler eksik olmayacak. Emre Altuğ ve Güldür Güldür ekibinin birlikte seslendireceği şarkılarla renkli anların yaşanacağı bölümde kahkaha eksik olmayacak.

Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

'Güldür Güldür Show', yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!