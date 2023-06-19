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'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin en sevilen programlarından biri olan 'Güldür Güldür Show’un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7’den 70’e herkesin severek izlediği 'Güldür Güldür Show’da bu hafta da kahkaha tufanı var!

'Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
HABERTURK.COM

Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show', kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında BKM yapımcılığıyla bir kez daha izleyicileriyle buluşacak. Programda eğlence hız kesmeden bu hafta da devam edecek.

DOYA DOYA GÜLMEYE HAZIR OLUN!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var!

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları

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