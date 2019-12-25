Güldür Güldür Show’da kahkaha dolu skeçler!

Sorulara soruyla karşılık veren, asla doğruca cevabı söylemeyen Adanalı Fikri, okulda başını nasıl bir belaya sokmuş olabilir? Kem gözlü olarak suçlanan ve yakın akrabaları tarafından dışlanan Şevket, dünyanın en güvenli gemisine ne kadar sorun yaratabilir? Dar gelirli Hayati ve ailesine piyango çıkarsa ne olur? Korku gecesi bahanesiyle kızlarla yakınlaşmayı bekleyen Bilal ve İbrahim’in, Mesut Enişte’nin sürpriz ziyaretiyle planları ne kadar bozulabilir?

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!